Госдума во втором чтении приняла проект об уточнении требований к рекламе детских смесей

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о рекламе детских смесей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ внесли на рассмотрение Госдумы весной 2019 года. В первом чтении документ приняли в самом начале 2022 года. Тогда проектом устанавливали полный запрет на рекламу заменителей женского молока для вскармливания детей в возрасте до 1 года. Исключение делали только для медицинских выставок и специализированных периодических изданий.

Ко второму чтению от почти полного запрета отказались и внесли изменения. В рекламе детских смесей, согласно проекту, должно содержаться уведомление о преимуществе грудного вскармливания.

Кроме того, такая реклама должна будет содержать информацию о возрастных ограничениях применения продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.

На прошлой неделе сообщалось, что президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных. Он пообещал снять бюрократические препоны для наращивания предложения и пригрозил спекулянтам.