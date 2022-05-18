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Финская компания Gasum заявила, что поставки газа из РФ могут прекратиться на этой неделе

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Газовая компания Финляндии Gasum заявила, что РФ может прекратить импорт природного газа на этой неделе.

«Существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании, а также вероятность прекращения импорта природного газа из России в Финляндию либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года», — отметили в организации.

Gasum добавила, что пока не получала какой-либо информации по этому вопросу «ни от »Газпром экспорт», ни от российского оператора».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетной уткой» информацию о прекращении поставок газа в Финляндию.

До этого в газете Iltalehti появилась информация, что правительство Финляндии ожидает, что Россия может прекратить поставки газа в страну с 13 мая. Сообщалось, что ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО.

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