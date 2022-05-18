Финская компания Gasum заявила, что поставки газа из РФ могут прекратиться на этой неделе

Газовая компания Финляндии Gasum заявила, что РФ может прекратить импорт природного газа на этой неделе.

«Существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании, а также вероятность прекращения импорта природного газа из России в Финляндию либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года», — отметили в организации.

Gasum добавила, что пока не получала какой-либо информации по этому вопросу «ни от »Газпром экспорт», ни от российского оператора».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетной уткой» информацию о прекращении поставок газа в Финляндию.

До этого в газете Iltalehti появилась информация, что правительство Финляндии ожидает, что Россия может прекратить поставки газа в страну с 13 мая. Сообщалось, что ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО.