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ЕК приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ

Глава ЕК дер Ляйен: для полного отказа от энергоресурсов РФ к 2029 году потребуются €300 млрд

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Европейскому союзу необходимы дополнительные €300 млрд и уменьшение потребления энергии на 13%, чтобы получить независимость от российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила глава Европейкой комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Дер Ляйен представила 18 мая готовый план ЕК по отказу от энергоресурсов ЕС к указанному периоду REPowerEU («ПерезапитатьЕС»).

По словам главы ЕК, энергосбережение наилучшим образом может помочь преодолеть энергокризис.

«Мы предлагаем повысить цели по энергоэффективности с 9% до 13% к 2030 году, а также цели по повышению доли возобновляемых источников энергии с 40% до 45%», — сказала фон дер Ляйен.

Как отметила чиновник, с 2025 года можно на всех коммерческих и общественных зданиях энергоресурсы заменить солнечными батареями, а к 2029 году — и на всех новых жилых домах. По словам главы ЕС, все это потребует вложений в размере около €300 млрд.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Минфина США сообщало, что на встрече министров финансов G7 на этой неделе странам ЕС было предложено ввести пошлины на поставки нефти из России в качестве альтернативы полного эмбарго на российскую нефть.

Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Западом пошлин на нефть РФ приведет к повышению ее стоимости.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС. По мнению Борреля, обсуждение займет «еще одну неделю или две». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Санкции против России
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