Спрос на аренду жилья в Москве оказался в пять раз меньше предложения в мае

В период с 1 по 14 мая объем предложений на рынке найма квартир в Москве оказался в пять раз выше уровня спроса. Об этом сообщается на сайте агентства «Инком-Недвижимость».

«Учитывая невысокую сезонную активность нанимателей, в настоящее время объем предложения превышает спрос в пять раз. Таким положение дел может оставаться до августа», — отметили в исследовании.

Аналитики агентства указали, что с начала 2022 года предложение аренды жилья в Москве выросло на 79,2%. При этом в начале мая прирост составил 7,6%. Такая ситуация связана с переходом квартир, выставленных на продажу, в сегмент аренды из-за сложной экономической ситуации в стране.

По словам экспертов, в августе рынок аренды может снова ожить из-за начала периода высокой деловой активности. Однако текущая остановка не дает никаких оснований для роста цен в ближайшее время, как и для обвала рынка тоже.

В середине мая «Коммерсант» написал, что в России продолжает падать стоимость аренды жилья. По информации «Циан», средняя месячная цена аренды однушки в российских крупных городах в мае составила 19,7 тыс. руб., двушки — 29 тыс. руб. Это на 1,2% и 0,6% соответственно ниже, чем в апреле.