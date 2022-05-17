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Минэкономразвития: пик безработицы в России придется на третий квартал

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Минэкономразвития ожидает пика безработицы в России в третьем квартале 2022 года. Об этом журналистам сообщил представитель министерства, передает ТАСС.

«Вполне возможно, будем смотреть по ближайшим двум месяцам. И я думаю, что к июлю мы серьезно пересмотрим прогноз по безработице. <…> Думаю, ситуация будет развиваться даже чуть лучше», — добавил он.

Ранее представитель минэкономразвития заявил, что Россия впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырьевые товары.

До этого сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 0,7%, торгуясь на уровне $115 за баррель.

По данным 04:29 мск, стоимость Brent находилась на уровне $115,05 за баррель. В последний раз стоимость Brent была выше $115 27 марта текущего года.

Аналитики отмечают, что цены на нефть выросли, в частности, на фоне оптимизма по поводу значительного восстановления спроса в Китае после положительных признаков ослабления пандемии коронавируса в наиболее пострадавших районах страны.

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