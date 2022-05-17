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В США хотят разрешить Chevron вести переговоры с правительством Венесуэлы

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Ivan Alvarado/Reuters

Власти США намерены смягчить санкции против Венесуэлы, в том числе хотят разрешить американской энергетической компании Chevron вести переговоры с правительством президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, Вашингтон может продлить лицензию компании на работу в Венесуэле. В таком случае Chevron продолжит сотрудничать с государственной нефтяной компанией PDVSA. Срок действующей лицензии завершается 1 июня этого года.

Кроме того, как сообщают источники издания, американские власти могут исключить из списка санкций родственника супруги президента Мадуро Карлоса Эрика Мальпика-Флореса. Меру хотят применить для улучшения отношений между странами.
США ввели санкции против Венесуэлы в 2019 году. В том числе Вашингтон заблокировал активы PDVSA в юрисдикции США на $7 млрд.

В начале марта Мадуро во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку проводимой военной спецоперации на Украине.

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