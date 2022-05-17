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Газ в Европе подорожал до $1066 за тысячу кубометров, подскочив на 12%

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Gleb Garanich/Reuters

Цена на газ на бирже ICE Futures выросла до $1 066 за тысячу кубометров, на 12% с начала торгов во вторник. Об этом свидетельствуют данные биржи.

17 мая минимальное значение составляло $955. Цена стала расти после того, как стало известно о решении Финляндии отказаться платить за российский газ рублями.

Ранее 17 мая финская государственная распределительная компания Gasum заявила, что не приняла требование России о переходе на новую систему оплаты газа. В компании предупредили о повышенном риске прекращения поставок газа с российской стороны.

Финляндия импортирует российский природный газ более 45 лет. Последний раз «Газпром» и Gasum продлевали контракт в декабре 2015 года. Соглашение действует до 31 декабря 2031 года.

31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым недружественные страны с 1 апреля 2022 года должны платить за российский газ в рублях. Компании из этих государств обязаны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Сначала деньги поступают на валютный счет, затем банк продает валюту на бирже и зачисляет рубли на второй счет.

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