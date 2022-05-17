США предложат ЕС ввести пошлины на нефть из России

В минфине США заявили, что на встрече министров финансов G7 на этой неделе предложат странам ЕС ввести пошлины на поставки нефти из России в качестве альтернативы полного эмбарго на российскую нефть, передает Reuters.

По данным ведомства, пошлины позволят сохранить присутствие на рынке российской нефти, но ограничат получаемые Россией доходы от экспорта. Такая мера даст более быстрый эффект, чем планируемый с 2023 года запрет на импорт нефти из РФ, считают в минфине.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 0,7%, торгуясь на уровне $115 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным 04:29 мск, стоимость Brent находилась на уровне $115,05 за баррель. В последний раз стоимость Brent была выше $115 27 марта текущего года.

Аналитики отмечают, что цены на нефть выросли, в частности, на фоне оптимизма по поводу значительного восстановления спроса в Китае после положительных признаков ослабления пандемии коронавируса в наиболее пострадавших районах страны.