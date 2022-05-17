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Кремль: нам неизвестны планы G7 и Евросоюза передать Украине замороженные активы ЦБ РФ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремлю неизвестны планы «Группы семи» и Евросоюза передать замороженные активы Центробанка украинской стороне для восстановления страны.

«Нет, российской стороне и Кремлю об этом никто не говорил. Подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа», — сказал он.

Песков не уточнил, на какие ответные меры пошла бы РФ, но подчеркнул, что предоставление замороженных финансов станет «фактически прямым воровством».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что «политически открыт» для идеи ареста активов Центрального банка РФ за рубежом.

До этого глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что передать замороженные в ФРГ российские активы Украине, как того требует Киев, непросто.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал руководителей дипломатических ведомств стран G7 принять законы, которые бы позволили конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.

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