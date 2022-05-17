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Безос поругался с Белым домом из-за инфляции в США

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Один из богатейших людей планеты, основатель Amazon Джефф Безос раскритиковал власти США за то, что Белый дом захотел бороться с инфляцией повышением налогов для «самых богатых», сообщает газета «Взгляд».

Безос заявил, что в Белом доме «хотят замылить тему, и это понятно», поскольку власти «знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию».

Он напомнил, как Белый дом «пытался всеми силами добавить в федеральный бюджет еще 3,5 трлн долларов». «У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет», – заявил Безос.

Так он прокомментировал заявление Белого дома, ставшее, в свою очередь, ответом на серию его сообщений в соцсетях, передает РИА «Новости».

Представитель администрации США Эндрю Бейтс заявлял, что «нетрудно догадаться, почему один из самых богатых жителей Земли выступает против экономической политики для среднего класса».

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