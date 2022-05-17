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Минфин ФРГ: зависимость предыдущих правительств от РФ была серьезной ошибкой

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Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью газете El Mundo заявил, что зависимость предыдущих правительств ФРГ от России и их энергетическая стратегия являлись серьезной ошибкой.

«Для Германии немедленное прекращение поставок газа из России означало бы серьезный ущерб для экономики», — сказал он.

Линднер добавил, что не хочет рисковать масштабным экономическим спадом, который способен снизить способность Германии поддерживать Украину в военном и экономическом отношении.

По словам министра, правительство намерено политически, финансово и экономически изолировать Россию. Он подчеркнул, что в то же время наблюдаются серьезные экономические последствия, в большей степени для стран с низким доходом, из-за повышения процентных ставок и роста стоимости сельхоз продукции.

Линднер отметил, что западные санкции будут иметь нарастающее воздействие на экономику России.

Глава минфина подчеркнул, что изменение контрактов в одностороннем порядке может привести к полному отключению электроэнергии со стороны России, что для ФРГ обернется не только потерей экономического благосостояния или снижение темпов роста.

Также он выступил против создания новых политических блоков.

Ранее Bloomberg сообщал, что при серьезных сбоях в поставках газа из России экономическое восстановление европейского региона серьезно замедлится.

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Санкции против России
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