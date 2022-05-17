Цена пшеницы в Европе достигла рекордных €438,25 за тонну

Цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке, достигнув €438,25 за тонну. Об этом сообщается на сайте Agency France Press (AFP).

«Это абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне 422,50 за тонну», — отметил брокер французской брокерской компании Inter-Courtage Дамьен Веркамбр.

Торги закрылись на отметке €438,25 за тонну после того, как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых.

16 мая китайская газета «Хуаньцю шибао» написала, что заявления европейских стран о том, что Россия виновна в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе, являются лишь политической провокацией. Отсутствие на мировом рынке пшеницы из Украины быстро нивелируется за счет поставок из других стран. Например, экспорт зерна из Канады в 2022-2023 году может вырасти на 8,5 млн тонн, а из Европейского союза — на 5 млн тонн.