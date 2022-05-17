Ведущие банки Японии потеряли из-за антироссийских санкций более $2,7 млрд

Из-за антироссийских санкций потери трех ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам 2021 финансового года превысили 350 млрд иен (более $2,7 млрд), сообщает ТАСС.

По информации японского телеканала NHK, основные потери связаны с невозможностью клиентов вернуть банкам кредиты из-за введения санкций в отношении России. Уточняется, что у этих финансовых учреждений общая сумма средств, выделенных на проекты, связанные с Россией, в том числе неиспользованные кредитные линии, достигла 1 трлн иен (более $7,7 млрд). В Sumitomo Mitsui также обеспокоены риском конфискации своей дочерней компании в РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи глав республик Донбасса. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Ряд стран, в том числе Япония, ввели против РФ санкции.

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