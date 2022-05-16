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Итальянская Eni готова выполнить требования РФ и открыть счет в рублях

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Reuters

Итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях, передает Bloomberg.

По данным агентства, компания перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к 18 мая для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа.

Официальные лица ЕС заявляли, что открытие рублевого счета нарушит санкции, но последние рекомендации, которые, как ожидается, будут опубликованы на этой неделе, не запрещают открытие счетов в рублях и предлагают компаниям дорожную карту, позволяющую продолжать покупать российский газ.

Ранее сообщалось, что решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях направлено на укрепление рубля. Об этом заявил депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк.

По его словам, ЕК придумала новую схему, чтобы Франция и Германия не платили штрафы. Кроме того, такое решение отвечает интересам многих крупных компаний, которые собираются обойти антироссийские санкции.

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