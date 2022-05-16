ВТБ обновляет программу лояльности и условия по кредитным картам

ВТБ обновляет программу лояльности для розничных клиентов, а также улучшает условия обслуживания кредитной «Карты возможностей», сообщает пресс-служба банка.

Так, банк вводит единую систему вознаграждений, позволяющую получать кэшбэк за оплату покупок в трех популярных категориях. Клиентам массового сегмента будет начисляться 2% в виде бонусов за траты в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также за оплату картой поездок в общественном транспорте и такси. Владельцы пакета «Привилегия» за покупки в этих категориях будут получать 3%. А клиентам сегмента «Прайм» на бонусный счет будет зачисляться кешбэк в размере 4%, когда они будут расплачиваться картой в магазинах одежды и обуви, ресторанах и супермаркетах. Кроме того, для зарплатных клиентов ВТБ размер бонусных начислений будет выше на 0,5%.

ВТБ также переходит на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы и у партнеров.

«Теперь программа лояльности ВТБ – это единый маркетплейс, прозрачная система начисления мультибонусов и единая бонусная валюта. Мы внимательно проанализировали транзакционную активность наших клиентов и определили самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка. Поэтому новая программа позволит большинству клиентов сохранить или даже увеличить уровень своих бонусных начислений, а для зарплатных клиентов предусмотрен повышенный кешбэк. При этом обслуживание Мультикарт остается полностью бесплатным», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.

Кроме того, ВТБ улучшает обслуживание по своей кредитной «Карте возможностей» - для новых держателей карты банк расширил льготные условия по использованию кредитного лимита. Беспроцентный период использования кредитных средств до 110 дней теперь распространяется не только на покупки по карте, но и на снятие наличных и переводы. За все траты в популярных категориях клиентам также будет начисляться кешбэк в размере от 2%. Выпуск и обслуживание карты остаются бесплатными для всех клиентов.