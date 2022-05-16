В Японии решили вернуть около 20 тыс. отправленных в Россию посылок

Japan Post решила вернуть обратно в Японию около 20 тыс. посылок, которые были отправлены в Россию из-за сложностей с доставкой. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании отметили, что меры по возврату затронут посылки, а также открытки и письма, которые были отправлены в период с ноября 2021 года по конец января 2022 года морской почтой. Сейчас же они хранятся в контейнерах и на складах за рубежом. После возвращения в Японию все посылки будут доставлены отправителям.

В пресс-службе указали, что часть отправлений должны были отправиться в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Белоруссию через Россию.

Ранее в понедельник газета «Известия» со ссылкой на данные Ozon Global сообщила, что россияне в апреле стали чаще заказывать товары из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана, сроки доставки при этом выросли почти в два раза. Согласно информации Ozon Global, в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество онлайн-заказов из других стран выросло в восемь раз.