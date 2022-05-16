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Рекордный рост оптовых цен зафиксировали в Японии на фоне ситуации на Украине

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Reuters

В апреле текущего года на фоне ситуации на Украине в Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Банк Японии (Центробанк).

Согласно его данным, в прошлом месяце индекс оптовых цен в стране поднялся на 10%, показав самый резкий рост с января 1981 года. Как считают местные аналитики, в первую очередь это связано с подорожанием энергоносителей и сырья, вызванным ситуацией на Украине.

Данный показатель в государстве растет уже 14-й месяц подряд.

Ранее сообщалось, что стоимость подержанных автомобилей на рынке Японии начала снижаться. Отмечалось, что это объясняется резким сокращением продаж в России — крупнейшем экспортном направлении. Из-за введенных санкций против России, экспорт в РФ снизился, как и показатели продаж подержанных японских машин. За падением спроса последовали и цены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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