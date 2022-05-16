Авиасообщение между Россией и Оманом планируется вскоре восстановить

Посол РФ в Омане Илья Моргунов рассказал изданию «Известия», что Россия рассчитывает восстановить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом.

Летать между странами будет оманский авиаперевозчик. Также речь идет о безвизовом режиме. Таким образом страны хотят увеличить турпоток из России в страну Ближнего Востока.

Визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижением для российских властей. Такое мнение ранее выразили авторы британской газеты Rai Al Youm.

В статье также говорится, что «Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе», и это большое достижение для России, которая всегда поддерживала арабов и «пыталась решить их проблемы».

При этом авторы публикации напоминают, что политическое воздействие России на Ближний Восток «в корне отличается от действий США и европейских стран», поскольку они продолжают выстраивать отношения с арабами «в колониальной манере».