Россиянам рассказали, стоит ли менять доллары на юани

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников в беседе с агентством «Прайм» рассказал о преимуществах покупки юаней на валютном рынке.

По его словам, торговая активность в китайской валюте выросла в разы и этот тренд сохранится.

«Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар», — считает эксперт.

Он также указал, что в пандемию коронавируса и кризис 2014 года рубль ослабел к доллару сильнее, чем к юаню. Если бы инвестор купил юань в конце февраля и продал на пике марта, он бы смог заработать больше, чем на долларе за счет мультипликативного эффекта, продолжил Жильников.

Преимуществом китайской валюты он назвал меньшую подверженность юаня санкциям и внешнеэкономическому давлению, нежели чем у рубля. При этом доходность по гособлигациям КНР близка к доходности гособлигаций США, добавил аналитик.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.