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Хорватия перейдет на евро

Парламент Хорватии одобрил законопроект о переходе на евро

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Global Look Press

Парламент Хорватии одобрил законопроект о присоединении к единой европейской валюте с 2023 года. Об этом сообщает actuality.sk.

За законопроект, в рамках которого хорватская куна будет заменена на евро, был одобрен 117 депутатами. Против этого проголосовали 13 парламентариев.

Начиная с 5 сентября 2022 года цены в Хорватии будут указывать в обеих валютах. Подобную практику планируют применять весь 2023 год.

По мнению правительства Хорватии, такой переход станет позитивным шагом для всей страны. Это может позволить устранить валютные риски, снизить процентные ставки, а также улучшить кредитный рейтинг Хорватии и привлечь больше инвестиций.

Ранее председатель оппозиционной партии Хорватии «Движение за отечество» Иван Пенава заявил, что переход страны на использование евро в качестве официальной валюты в условиях мирового, в том числе экономического кризиса является контрпродуктивным.

Пенава обратился к правительству и коалиции парламентского большинства с призывом «хорошо об этом подумать». Он утверждает, что намерение правительства ввести в стране евро отличается от убеждений, за которые выступал первый президент независимой Хорватии Франьо Туджман.

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