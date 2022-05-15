В Госдуме объяснили порядок начисления и размер некоторых пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «URA.RU», что в 2022 году все пенсионеры получит проиндексированную пенсию.

Она напомнила, что правительство до 20 апреля должно было проработать предложения по индексации всех социальных выплат.

«Было поручено внести соответствующие предложения по индексации социальных выплат, пенсий, пособий. Будет принято решение. Процент сложно предусмотреть, потому что цифры инфляции меняются. За первый квартал это было 9,95%, но сейчас я не берусь сказать, на какой процент будет изменение, но то, что оно будет, это однозначно», — заверила депутат.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин «неоднократно подчеркивал», что борьба с бедностью является «первоочередной задачей» вне зависимости от обстоятельств. Как отмечает парламентарий, исключений для индексирования не будет.

«Не было каких-то исключений. Поручение президента исключений не содержало. Военным пенсионерам за год повысили уже на 12,6%. Мы помним, что 1 октября 2021 года было повышение, а потом еще на 8,6% в феврале этого года с учетом того, что за январь был тоже произведен перерасчет», — добавила Бессараб.

Ранее сообщалось, что с 1 июня изменится порядок назначения и размер некоторых пенсий.