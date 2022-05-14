Посол РФ Нечаев выразил надежду, что со временем к проекту «Северный поток – 2» вернутся

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев рассчитывает, что со временем к проекту «Северный поток — 2» вернутся. Об этом сообщает ТАСС.

«Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь. Закопано немало миллиардов, причем это не только наши, это международный консорциум, там находятся и фирмы ФРГ, Италии», — рассказал Нечаев.

По его словам, «Северный поток – 2» является полностью завершенным проектом. Его трубы заполнены технологическим газом, что может означать, что проект в любой момент может начать поставлять топливо в ФРГ.

22 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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