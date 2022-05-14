Военная операция России на Украине. День 80-й

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Минобороны Украины «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», численность армии может вырасти в пять раз, заявил глава ведомства Алексей Резников.

По данным издания «Страна», до начала военных действий численный состав вооруженных сил Украины насчитывал порядка 200 тыс. человек.