Военная операция России на Украине. День 80-й

Минобороны Украины «ориентируется на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», численность армии может вырасти в пять раз, заявил глава ведомства Алексей Резников.
По данным издания «Страна», до начала военных действий численный состав вооруженных сил Украины насчитывал порядка 200 тыс. человек.
⚡️Власти Белгородской области сообщили о 280 домовладениях, поврежденных обстрелами со стороны Украины.
Повреждено также 85 транспортных средств — сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. Больше всего пострадавших объектов — неподалеку от Белгорода и в самом городе.
Минфин США в рамках стратегии на 2022 год планирует усилить работу для «более эффективного выявления скрытых в стране активов российских бизнесменов, попавших под санкции», передает РИА «Новости».