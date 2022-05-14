Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Посол России указал на заинтересованность США в очаге нестабильности... 23:08
Правительство РФ временно вводит лицензирование экспорта свинца и его лома 23:06
Защитник «Локомотива» Тикнизян признался, что после неудач обращался к психологу 23:02
Прокурор МУС Хан заявил, что на Украину скоро отправятся более 40 следователей 22:57
Глава АНГ Стюарт: США переживают худший энергетический кризис за полвека 22:50
Журналист Кэмпбелл о вылете «Вашингтона»: могут сосредоточиться, чтобы Овечкин побил... 22:44
В США 9 человек пострадали и двое погибли из-за стрельбы в супермаркете 22:40
Конгрессвумен Херрелл: США банкротят себя, отправляя $40 млрд Украине 22:28
Норвежский биатлонист Кристиансен разочарован поведением российских спортсменов 22:26
ЦПВС: израильские F-16 нанесли удар 22 ракетами по сирийскому научному центру 22:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Чехии оправдали высокую инфляцию отсутствием «особых» отношений с Россией

Экономист Бартонь объяснил высокую инфляцию в Чехии отсутствием «особых» отношений с Россией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Главный экономист группы Natland Петр Бартонь заявил, что цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других государствах Евросоюза, что отчасти можно объяснить отсутствием «особых» отношений с Российской Федерацией, которыми пользуется, например, Венгрия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Lidovky.

По его словам, Венгрия, экономические показатели которой используются для сравнения, поддерживает особые отношения с РФ. Таким образом, у страны есть возможность приобретать энергоносители по специальным ценам. Это и замедляет общие показатели инфляции в стране.

В публикации отмечается, что инфляция в Чехии достигла рекордных значений за последние три десятилетия, в апреле цены поднялись на 14,2%, что является одним из худших показателей в государствах Европы.

По словам экономиста Штепана Кршечека, инфляция в Чехии значительно снижает покупательскую способность и в дальнейшем может привести к банкротству множества компаний.

Ранее по данным исследования Статистического управления Дании стало известно, что рост цен на все виды продуктов и товаров в Дании побил рекорды 40-летней давности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть