Главный экономист группы Natland Петр Бартонь заявил, что цены в Чехии растут быстрее, чем практически во всех других государствах Евросоюза, что отчасти можно объяснить отсутствием «особых» отношений с Российской Федерацией, которыми пользуется, например, Венгрия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Lidovky.

По его словам, Венгрия, экономические показатели которой используются для сравнения, поддерживает особые отношения с РФ. Таким образом, у страны есть возможность приобретать энергоносители по специальным ценам. Это и замедляет общие показатели инфляции в стране.

В публикации отмечается, что инфляция в Чехии достигла рекордных значений за последние три десятилетия, в апреле цены поднялись на 14,2%, что является одним из худших показателей в государствах Европы.

По словам экономиста Штепана Кршечека, инфляция в Чехии значительно снижает покупательскую способность и в дальнейшем может привести к банкротству множества компаний.

Ранее по данным исследования Статистического управления Дании стало известно, что рост цен на все виды продуктов и товаров в Дании побил рекорды 40-летней давности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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