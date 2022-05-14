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Иран заявил, что не будет конкурировать с Россией на рынке нефти

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Satish Kumar/Reuters

Представитель делегации Ирана на переговорах в Вене Мохаммад Маранди заявил, что Исламская Республика не намерена конкурировать с Россией на рынке нефти в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает РИА «Новости».

«Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа. У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность, то есть Иран производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас», — отметил Маранди.

В случае заключения СВПД мощность производства и объем продаж нефти могут увеличиться, однако Тегеран «не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке», указал представитель Ирана.

В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций, введенных США против Тегерана. До этого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения. В марте переговоры были приостановлены. В США не исключают, что договоренности по СВПД достичь так и не удастся.

Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году, она предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году США вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. Иран в ответ заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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