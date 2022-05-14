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«Большая семерка» готова принять новые санкции против России

Страны G7 заявили о готовности продолжить давление и принять новые санкции против России

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AP

Страны «большой семерки» (G7) готовы принять дальнейшие ограничительные меры против России и продолжить оказывать на нее экономическое и политическое давление. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом главами МИД стран G7 по итогам трехдневной встречи, передает ТАСС.

«Мы подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сплоченно», — сказано в их заявлении.

Помимо этого, в G7 рассказали о намерении активизировать усилия по сокращению и прекращению зависимости от поставок энергоносителей из России и поэтапному отказу или запрету импорта угля и нефти.

Там также добавили, что конфликт на Украине ухудшил перспективы развития глобальной экономики и привел к сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее сообщалось, что страны G7 обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти.

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