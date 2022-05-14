Вследствие прекращения поставок газа из России цена топлива в Болгарии выросла на 14%

Цена на природный газ на май в Болгарии выросла почти на 14% из-за прекращения поставок топлива из России, передает болгарское информационное агентство БТА.

«Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов утвердила цену на природный газ на май, тем самым одобрив ее повышение на 13,73%», — говорится в сообщении агентства.

Россия перевела оплату за свой газ в рубли в марте. Мера коснулась недружественных стран. Это все государства ЕС, США и некоторые другие страны.

С 1 апреля компании из этих государств обязаны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Сначала деньги поступают на валютный счет, затем банк продает валюту на бирже и зачисляет рубли на другой счет.

В случае невыполнения такого обязательства «Газпром» приостанавливает подачу газа. Болгария и Польша из-за отказа перейти на эту схему с 27 апреля перестали получать российский газ.

На этой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о попытке сторонников болгарской партии «Возрождение» снять украинский флаг со здания мэрии столицы Болгарии Софии.