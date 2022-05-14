В список доступных на Мосбирже валют может попасть дирхам

Московская биржа в скором будущем расширит список доступных валют на площадке, в том числе торговать можно будет дирхамом — валютой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в отрасли.

В расширенный перечень валют хотят включить еще армянский драм и узбекский сум.

Сейчас на площадке доступны 10 валют для обмена рубля. Это доллар США, евро, турецкая лира, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и китайский юань.

По словам источника издания, увеличение списка валют — это логичный шаг, потому что обороты торгов на бирже упали. Среднесуточный объем торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд руб., в апреле 2021 года — 242,9 млрд руб., следует из расчетов РБК на основе данных Мосбиржи.

Падение показателя вызвано запретом на операции с российскими бумагами для нерезидентов. До этого влияние оказывала и обязательная комиссия за покупку валюты на Мосбирже. После 24 февраля комиссия составляла 30%, затем 12%, в апреле ее отменили.