Индия ввела полный запрет на вывоз пшеницы

Министерство торговли и промышленности Индии сообщает, что индийский кабмин принял решение ввести полный запрет на вывоз пшеницы из страны.

Решение принято в связи с резким ростом цен на продовольствие во всем мире.

«Принимая во внимание внезапный скачок мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, в результате чего продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран находится под угрозой…, правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы», — указано в сообщении.

По данным Reuters, в апреле 2022 года Индия экспортировала рекордные 1,2 млн тонн. В целом, 2021 год стал также рекордным для индийского экспорта пшеницы.

Ранее в Грузии заявили об отсутствии запасов пшеницы в стране.