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Американский минфин представил новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций

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Global Look Press

Министерство финансов Соединенных Штатов представило новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций, опубликованную на сайте ведомства.

В рамках «Национальной стратегии по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием», минфин США планирует сделать более прозрачными схемы финансовой деятельности, связанные в том числе с «офшорами».

«Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США», — указано в документе.

В отношении борьбы против обхода антироссийских санкций, предлагается расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России есть понимание, как жить дальше на фоне западных санкций.

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