ФНС дала новое налоговое послабление подсанкционным компаниям

Федеральная налоговая служба (ФНС) не будет применять меры в виде приостановки операций по счетам до 1 июня 2022 года компаниям, которые не могут оплатить налоги из-за санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на распоряжение замглавы ФНС Константина Чекмышева.

В документе отметили, что после вынесения решения о привлечении к ответственности за налоговое нарушение по итогам проверки до 1 июня нельзя будет приостанавливать операции по счету в банке. Однако такая мера будет недоступна в случае, если ФНС увидит основания для невыполнения обязательств налогоплательщиком.

Эксперты сошлись во мнении, что отсрочка поможет бизнесу продолжать свою деятельность, чтобы уже после 1 июня оплатить все необходимые налоги и сборы, когда появятся средства.

Юристы указали на то, что есть сложности с формулировками «затруднительности» и «невозможности» в случае, если ФНС решит заблокировать операции по счетам. При желании основания о невозможности дальнейшего взыскания средств в ФНС находят чаще всего. Поэтому новый мораторий будет хорошим механизмом, если будет реально работать.

В конце апреля «Известия», ссылаясь на инициативу ФНС, прописанную в замечаниях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте» написали, что российским компаниям могут разрешить расчеты во внешней торговле в криптовалюте.