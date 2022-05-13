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В России расходы федерального бюджета выросли почти на четверть за четыре месяца

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Расходы федерального бюджета в период с января по апрель 2022 года увеличились почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на совещании о ходе исполнения федерального бюджета заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. Они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», — отметил Мишустин.

По его словам, доходы существенно выросли за счет поступлений от экспорта нефти и газа. Кроме того, увеличение доходов позволило пополнить резервный фонд в начале мая на 800 млрд руб. В общей сумме за четыре месяца он был пополнен на 1,4 трлн руб.

Он добавил, что дополнительные средства будут направлены для поддержки экономики страны и россиян. Кроме того, уже сейчас государство осуществляет поддержку в ряде проектов развития и наращивает помощь регионам.

12 мая президент России Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет за первые четыре месяца 2022 года исполнен с профицитом 2,7 трлн руб. Он отметил, что расходы бюджета за январь — апрель текущего года также выросли. Причиной этому стали решения по опережающему финансированию проектов развития и авансирования закупок.

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