Крупнейшая нефтекомпания Японии Eneos отказалась от российской нефти

Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos Holdings прекращает закупки российской нефти из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава компании Такэси Сайто, передает агентство Kyodo.

Отмечается, что доля нефти РФ в закупках японской компании составляла до 5%, заменить российское топливо планируется поставками из ряда регионов, в том числе из Ближнего Востока.

Также от российской нефти планирует отказаться крупная компания по торговле нефтепродуктами, владелец общенациональной сети бензоколонок в Японии Cosmo Energy Holdings.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония и Европейский союз продолжат вводить санкции в отношении России из-за ее специальной военной операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.