Военная операция России на Украине. День 79-й

08.39

Зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что Конституция России разрешает принять новый субъект иностранного государства. «Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть. Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора», — пояснил депутат в беседе с ТАСС.



Он уточнил, что вопрос входит в компетенцию президента: он должен уведомить парламент и правительство, после чего составляется проект международного договора. Документ в дальнейшем должен одобрить Конституционный суд РФ, а в дальнейшем — ратифицировать обе палаты парламента.