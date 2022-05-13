The Economist: Россия на фоне западных санкций получит рекордный торговый профицит

Россия получит рекордный торговый профицит из-за сокращения импорта товаров в страну ввиду западных санкций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Economist.

Как говорится в статье, Россия получит рекордное положительное сальдо торгового баланса из-за сокращения импорта товаров в страну и сохранения экспорта на прежнем уровне.

«Импорт сократился из-за санкций <…> российским потребителям и фирмам стало сложнее приобретать западные товары. При этом экспорт выстоял, санкции не мешают поставкам нефти и газа остальному миру, а рост цен на энергоносители увеличил доходы Москвы», — отмечают в журнале.

В статье также подчеркнули, что эффективность финансовых санкций против России, вероятно, уже достигла предела, и даже если Евросоюз одобрит шестой пакет санкций, в который входит эмбарго на поставки российской нефти, то оно будет вводиться постепенно.

По прогнозу Института международных финансов рост торгового профицита достигнет $250 млрд в этом году, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года в $120 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет за первые четыре месяца 2022 года исполнен с профицитом 2,7 трлн руб.