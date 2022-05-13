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Депутат Ананских призвал не приравнивать поставки газа в Афганистан к признанию власти талибов*

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Афганистан намерен закупать нефть и газ у России, сообщил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. В беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что не стоит связывать экономическое сотрудничество с талибами (организация запрещена в России) и возможное признание Россией их власти в Афганистане.

«Разговор идет о коммерческих поставках коммерческой организации коммерческого продукта, в частности нефти и газа. В данной ситуации не идет разговор о том, что мы признаем, откроем посольство в Афганистане. Это бизнес-проект и переговоры ведут представители наших коммерческих организаций. Поэтому никаких проблем в этом я не вижу. Как сказал президент, наши компании конвертируют свои поставки с Запада на Восток, потому что в данной ситуации наши долгосрочные поставки на Запад стали восприниматься неправильно. Компании, которые занимаются сбытом энергоресурсов, сейчас совершенно правильно дифференцируют свои поставки в другие страны, в том числе Ближнего и Дальнего Востока», — сказал депутат.

Ананских добавил, что на данный момент Россия ведет переговоры и с другими странами, которые хотят использовать энергоресурсы страны.

«Рассматриваются все страны, но мы видим, что поставки в Китай и Индию в разы увеличены. Более того, обсуждается увеличение дальнейших поставок в эти страны. Идут переговоры и с другими странами для поставки им российских энергоресурсов, и это не только нефть и газ, но и уголь, и удобрения, и так далее», — заключил он.

Ранее Джамал Насир Гарвал заявил РИА «Новости», что Афганистан ведет с Россией переговоры в сфере бизнеса и финансов. Он также выразил надежду, что Россия станет первой страной, которая официально признает правительство талибов.

*   организация запрещена в России
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