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Крупнейшая страховая компания Allianz заявила о высокой вероятности ухода из России

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Reuters

Входящая в список системно значимых для мировой экономики, крупнейшая страховая компания в мире Allianz SE заявила о высокой степени вероятности ухода с рынка России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы немецкой компании.

Отмечается, что в случае ухода предприятие рассчитывает потерять от €400 до €500 млн единовременно.

В презентации компании по итогам первых трех месяцев текущего года говорится, что Allianz рассчитывает, что уход из России не отразится на показателе достаточности капитала предприятия.

В квартальном отчете отражено резкое сокращение чистой прибыли вследствие создания резервов денег для покрытия возможных судебных издержек.

Из отчета также следует, что компания за первый квартал 2022 года заработала гораздо меньше аналогичного периода 2021 года — €561 млн по сравнению с €2,57 млрд соответственно.

Ранее 12 мая пресс-служба финской энергетической компании Fortum объявила, что компания приняла решение об уходе с российского рынка. В рамках решения предприятие планирует продать российские активы Fortum.

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