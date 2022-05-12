«Норникелю» разрешили сохранить программу американских депозитарных расписок

Правительство России разрешило российской горно-металлургической компании «Норникель» сохранить программу американских депозитарных расписок (АДР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия.

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок на акции компании сроком до 28 апреля 2023 года», — сказано в сообщении.

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Заявление о праве получить такое право нужно было направить до 5 мая.

В конце апреля РБК сообщило, что представители крупных компаний России выразили несогласие с содержанием законопроекта о введении единого налогового счета для бизнеса. Возражения высказали в компаниях «Норникель», «Северсталь», РЖД, «Газпром», ТМК и МТС.