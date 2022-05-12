Вице-канцлер ФРГ Хабек: санкции РФ против Gazprom Germania потребуют новых контрактов

После введения Россией новых санкций в отношении Gazprom Germania GmbH и ее дочерних компаний Германия будет вынуждена рассматривать заключение новых контрактов. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает ТАСС.

По его словам, чтобы компании могли справиться с увеличением стоимости контрактов, необходимы финансовые гарантии, и правительство готово их предоставить.

«Мы подготовились к этой ситуации и другим возможным вариантам развития событий, есть предоставление финансовой помощи и других перестраховочных инструментов», — заявил Хабек.

Он подчеркнул, что немецкое правительство сделает все возможное для того, чтобы стабилизировать Gazprom Germania. Вице-премьер добавил, что 12 мая состоится заседание кризисного штаба, которое будет посвящено ситуации в энергетической сфере.

11 мая Россия ввела блокирующие санкции в отношении бывшей дочки российского «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH, а также EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Российским компаниям запрещено совершать с этими юридическими лицами сделки, платежи, операции с ценными бумагами в их пользу и т.д.