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Сбербанк инициирует арбитраж против Киева для взыскания убытков от изъятия своих активов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Сбербанк планирует инициировать арбитраж с целью взыскания убытков с Украины, которые он понесет в результате национализации российских активов, об этом сообщили в пресс-службе банка.

»«ПАО Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании Соглашения между Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что украинское правительство передаст государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» все российские активы, находящиеся на территории страны.

Позже президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.

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