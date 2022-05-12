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«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов

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Depositphotos

Авиакомпании группы «Аэрофлот» и »Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов Leonardo. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Программное обеспечение системы разработано «Ростехом» совместно с технологическим партнером — компанией «Сирена-Трэвел».

«Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — заявили в корпорации.

Ожидается, что «Аэрофлот» перейдет на российскую систему летом этого года.

Также был создан резервный вариант системы бронирования, который необходим для экстренного подключения авиакомпаний, в случае если зарубежные поставщики одномоментно откажутся исполнять обязательства.

Ранее сообщалось, что S7 перейдет на российскую систему бронирования от АО «ОРС». Полный переход запланирован на октябрь.

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