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В ФРГ заявили, что некоторые дочерние компании Gazprom Germania не получают газ

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Reuters

Ряд дочерних предприятий бывшей дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH не получают газ из-за санкций, введенных Россией против компаний Запада. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в ходе выступления в немецком парламенте, передает ТАСС.

По его словам, Германия подготовилась к санкциям со стороны России, а также рынок может компенсировать нехватку российского газа.

Министр заявил, что ФРГ нашла альтернативных поставщиков, однако не стал уточнять, каких именно.

11 мая Россия ввела блокирующие санкции в отношении бывшей дочки российского «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH, а также EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Российским компаниям запрещено совершать с этими юридическими лицами сделки, платежи, операции с ценными бумагами в их пользу и тд..

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