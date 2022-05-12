Запасы нефти в мире сократились на 45 млн баррелей в марте

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире сократились в марте на 45 млн баррелей по сравнению с февральскими показателями. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Мировые запасы нефти в марте снизились еще на 45 млн баррелей и в настоящее время в общей сложности на 1,2 млрд баррелей ниже, чем в июне 2020 года», — отметили в агентстве.

В докладе добавили, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запасы выросли на 3 млн баррелей. Это произошло из-за высвобождения в марте 2022 года членами ОЭСР 24,7 млн баррелей нефти из запасов. Однако запасы все также ниже средних пятилетних показателей и находятся на уровне 2,626 млрд баррелей.

По предварительным подсчетам МЭА, запасы ОЭСР в апреле выросли еще на 5,3 млн баррелей.

В конце апреля власти Латвии объявили энергетический кризис в сфере поставок нефтепродуктов до 31 декабря текущего года. После этого решения Рига должна будет высвободить стратегические запасы нефти.