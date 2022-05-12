ОГТСУ: транзит российского газа через Украину может упасть более чем на 25%

Транзит российского газа может снизится более чем на 25% — до 53,2 млн кубов, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

11 мая официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Украина оставила для транзита газа из России в Европу только один вход, что существенно снижает надежность газоснабжения.

Отмечается, что заявка на прокачку топлива через ГИС «Суджа» снизилась 12 мая на 20 млн кубометров до 53,2 млн кубов.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек выразил надежду, что Украина сможет восстановить поставки газа после приостановки прокачки трети российского газа через украинскую газотранспортную систему.