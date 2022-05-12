Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Британии для сексуально активных пенсионеров выпустили «дачные» презервативы 10:09
Президент Туркмении заявил, что Россию и страны Центральной Азии связывают узы братства 10:05
Тренер «Питтсбурга» Салливан назвал Малкина талантом поколения 10:05
ФСБ задержала жителя Курской области за подготовку теракта 10:04
В ЛНР назвали число погибших мирных жителей за 12 недель эскалации... 10:03
Сооснователь VK Дмитрий Гришин оставил пост председателя совета директоров 10:03
Легионер «Спартака» Перейра признался в любви к московскому клубу 09:59
Во Франции заявили о серьезном давлении на местный бизнес из-за антироссийских... 09:58
При обстреле села под Белгородом получили повреждения 17 домовладений 09:57
23-летний сын Валерии с женой и дочкой поселился в роскошном пентхаусе... 09:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к доллару

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pexels

Российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, курс рубля вырос на 11% с начала 2022 года. Российская валюта по этому показателю обошла бразильский реал — он прибавил к доллару 9%. Несмотря на это, эксперты предполагают, что биржевой курс может не соответствовать реальному курсу.

Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

Ранее сообщалось, что ассоциация трейдеров посоветовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть