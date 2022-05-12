Счетная палата попросила Минстрой проконтролировать реконструкцию Политехнического музея

Счетная палата предложила правительству передать строительный контроль над реконструкцией Политехнического музея в центре Москвы Минстрою. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве указали на высокую стоимость реконструкции здания. Также в Счетной палате напомнили о переносе сроков завершения проекта, а также о «низком уровне контроля» за работами.

Принять это решение в Счетной палате предлагают до 1 декабря текущего года.

Реконструкция здания началась еще в 2013 году. За это время работ проектно-сметная документация корректировалась четыре раза. Стоимость работ увеличилась с 9,9 млрд до 18,2 млрд руб.

Сроки сдачи объекта переносились несколько раз.

В 2020 году объявлялось, что музей откроется до конца 2021 года, но этого не случилось. Более того, аудиторы сочли, что работы завершены не более чем на 51%.