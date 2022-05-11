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Цена нефти Brent выросла на бирже ICE более чем на 5%

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Charlie Riedel/AP

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE прибавила около 5% к закрытию предыдущей сессии и торгуется на уровне $107,59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:43 (по мск) цена нефти Brent росла до $107,64 (+5,1%). Однако уже к 17:45 (по мск) цена барреля эталонной нефти перестала расти и опустилась до 4,98%. В денежном эквиваленте сырье торговалось на уровне $107,56.

Стоимость американской нефти WTI росла на 5,6%. Техасская нефть торговалась по $105,38 за баррель.

Цена на нефть стала расти после того, как Минэнерго США опубликовало данные о снижении добычи сырья и падении запасов бензина. Уточняется, что за неделю до 6 мая включительно срана снизила добычу на 100 тысяч баррелей в день. Запасы бензина за неделю сократились — на 3,6 млн баррелей.

В начале недели стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 5%, до $106 за баррель.

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