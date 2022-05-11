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Курс евро опустился до 70 рублей

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Курсы доллара и евро опустились, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» снижался на 2,86 рубля, до 66,54 рубля. При этом евро расчетами «завтра» падал на 3,25 рубля, достигнув 70 рублей.

Ранее обозреватель сербской газеты «Печат» Боян Димитриевич заявил, что оплата российского газа в рублях может изменить существующую мировую финансовую систему, основанную на нефтедолларе.

До этого автор Андреа Мураторе на портале Inside Over итальянской газеты Il Giornale выразил мнение, что евро, вероятно, сильно пострадает в нынешней макроэкономической ситуации в связи с ужесточением денежной политики США и зависимости Европы от импорта энергоносителей из РФ.

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