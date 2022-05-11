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Международные резервы РФ в апреле снизились на 2,2% до $593 млрд

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Международные резервы России на 1 мая 2021 года составили $593,052 млрд, что на 2,2% (или на $13,357 млрд) ниже показателя на начало апреля. Об этом сообщает Банк России.

На 1 мая 2021 года международные резервы РФ составляли $590,476 млрд.

Ранее международные резервы России сократились за неделю до $593,1 млрд. Неделей ранее российские резервы находились на уровне $607,1 млрд.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России готовит все необходимые меры правовой защиты российских золотовалютных резервов, попавших под санкции.

До этого Банк России и Центральный банк Китая обсудят вопросы использования национальных платежных систем «Мир» и UnionPay в обеих странах.

Он также отметил, что КНР приветствует использование россиянами юаня и хранение средств в этой валюте, указывая на устойчивость курса этой валюты к рискам. Согласно приведенным им данным Международного валютного фонда, по итогам четвертого квартала 2021 года доля юаня в мировых валютных резервах достигла рекордно высокого уровня, составив 2,79%.

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