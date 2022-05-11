Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Стоимость газа в европейских странах превысила $1 100 за 1 тысяч куб. м. на открытии торгов на бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

Повышение цены случилось на фоне остановки части транзита России через Украину на станции «Сохрановка».

Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла $1 124 за 1 тысяч куб. м, или €103 за МВт·ч. В общей сложности стоимость топлива 11 мая повысилась, как минимум, на 4%.

10 мая «Оператор ГТС Украины» объявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка». Решение приняли из-за того, что предприятие не в силах контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области. Принимать газ с российской стороны не будут.

Украинский «Нафтогаз» уведомил «Газпром», что в случае продолжения поставок газа на «Сохрановку», компания будет уменьшать объемы на точках выхода из ГТС Украины. В «Газпроме» не увидели причин для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Ранее 11 мая в Центра стратегических разработок (ЦСР) выразили мнение, что европейские потребители ограничены в замещении российского газа, так как поставки из других стран являются каплей в море.